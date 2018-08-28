Kayseri'de mazot hırsızlığı iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de park halindeki iş makinelerinden mazot hırsızlığı yaptığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde park halindeki iş makinelerinden 700 litre mazot hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlıkların yaşandığı mahallelerde inceleme yapan ekipler, şüpheli olarak belirlenen A.K, A.H, O.P. ve H.Ç'nin evlerinde arama yaptı.

Aramalarda 14 bidon mazot ele geçiren polis, şüphelileri gözaltına aldı.