Kayseri'de madende göçük: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de çinko ve kurşun çıkarılan madendeki göçükte 1 işçi hayatını kaybetti.Develi ilçesi Havadan Mahallesi'nde, özel şirkete ait çinko ve kurşun madeninde, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.İhbar...