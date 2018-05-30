Kayseri'de maden ocağında göçük: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.Havadan Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.Göçük...