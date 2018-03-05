Kayseri'de liseler arası boks şampiyonası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de liselerarası boks şampiyonası gerçekleştirildi.

Talas Spor salonundaki şampiyonada Kayseri genelinde eğitim veren liselerden sporcular, A ve B kategorilerinde mücadele ederek Türkiye şampiyonasında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandılar.

Şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Kayseri Boks İl Temsilcisi Faruk Hasetçi, Kayseri'de Liselerarası A ve B kategorileri şeklinde müsabakaları gerçekleştirdiklerini ve sporcuların şampiyonaya ilgilerinin üst düzeyde olduğunu söyledi.

Kayseri'de boksun önemli aşama kaydettiğini ifade eden Hasetçi, "Burada şampiyon olan yavrularımız Allah'tan bir mani gelmezse Türkiye şampiyonasına katılacak. Daha sonra da Avrupa şampiyonası var. Rabbime yalvarıyorum Kayseri'de bu gençlerin önü açılsın, İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletsinler diye diliyorum. Kayseri'den dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu sporcular yetiştirdik. Kayseri olarak Türkiye Boks ligine girdik çok başarılıyız. Ligin her aşamasında bulunuyoruz. Kayseri, Türk boksunda hak ettiği yere gelecektir." diye konuştu.