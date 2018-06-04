Kayseri'de KKKA hastalığı şüphesiyle ölüm

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye getirilen kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Nurettin Alakuş (36), 7 gün önce Özvatan ilçesinde tarladan eve geldiği esnada bacağına yapışan keneyi fark etti.

Keneyi kendi imkanlarıyla çıkaran Alakuş, ertesi gün yüksek ateş şikayetiyle Özvatan Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

KKKA şüphesiyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Alakuş, yapılan müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Alakuş'un evli ve iki çocuğu olduğu öğrenildi.