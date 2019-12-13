Kayseri'de kış lastiği takmayanlara ceza uygulanacak

KAYSERİ (AA) - Kent genelinde yolcu ve eşya taşımasında kullanılan araçlarına kış lastiği takmayanlara cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 1 Aralık itibariylenın başladığı ve uygulamanın hava şartlarına bağlı olarak 1 Nisan'a kadar devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hava şartlarının olumsuz seyretmesi halinde ise belirtilen tarih aralığının bir ay öncesi ve bir ay sonrasında birer aylık süre ile arttırılarak uygulanmasına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine istinaden Valiliğimizce karar alınmıştır. Belirtilen tarih aralığında ilimiz genelinde kış lastiği takma zorunluluğu bulunan araçlara yönelik olarak yapılacak trafik denetimlerinde, kış lastiği olmayan araçlara 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65/A maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır."