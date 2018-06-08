Kayseri'de karne heyecanı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 300 bin 86 öğrenci karnelerini alarak 2017-2018 eğitim öğretim yılını tamamladı.

Mustafa Özdal İlkokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Törene, Vali Yardımcısı Baha Başçelik, İl Mili Eğitim Müdürü Osman Elmalı, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ile şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, eğitim gören yaklaşık 300 bin öğrencinin 2017-2018 eğitim öğretim dönemini başarılı bir şekilde tamamladığını belirterek, eğitim camiasına teşekkür etti.

Elmalı, şunları kaydetti:

"2017- 2018 eğitim öğretim yılının sonuna geldik. Çok başarılı, olaysız, güzel bir şekilde tamamladık. Bin 83 kurum, 300 bin 86 öğrenci, 19 bin 319 öğretmen ve idareciyle beraber sağ salim tamamladık. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyuz ve gururluyuz. Eğitim öğretim yılımız hem projelerle hem de eğitim ve öğretimle çok güzel bir şekilde geçti. Bundan dolayı gerçekten çok mutluyuz."

Tören, protokol üyelerinin öğrencilere karnelerini dağıtması ve çeşitli hediyeler vermesinin ardından sona erdi.