Kayseri'de karla mücadele çalışmaları

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi kış mevsiminde olumsuz hava koşullarına karşı 269 kişilik ekip oluşturdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, gece başlayan kar yağışı nedeniyle özellikle Erciyes yolunda kar temizleme çalışması yapıldı.



Belediye, kent merkezindeki görev alanında bulunan 450 kilometrelik yol ağında yapılacak çalışmalar için 78 kar, buz küreme ve tuzlama aracıyla 24 saat çalışma esasına göre görev yapacak 170 kişilik ekip oluşturdu.



Büyükşehir Belediyesi hinterlandındaki ilçeler ve bağlı mahallelerinde yapılacak çalışmalar için de Pınarbaşı, Sarız, Yahyalı, Develi, Tomarza, Sarıoğlan ve Kayseri merkez olmak üzere 7 ayrı bölgede ekipler bulunuyor. Bu bölgelerde bulunan 44 araç ve 99 personel kar yağışına anında müdahale edecek.

- Talas'ta kar küreme çalışmaları

Talas Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tedbirlerini arttırarak çalışmalarına başladı.

Belediye karla mücadele ekipleri, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ana arterler, caddeler ve ara sokaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Talas'ın kırsal mahallelerinde çalışmalarına devam eden ekipler, kapanan yollara müdahale etmek için nöbet tutmaya devam ediyor.

Merkez ve kırsal mahallede 24 saat çalışmalarına devam eden ekipler, cadde ve kaldırımların temizlik ve tuzlanma çalışmalarını sürdürüyor.