Kayseri'de karışımlı kaçak akaryakıt operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, bir akaryakıt istasyonunda 13 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi, yakıtı satan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda karışımlı kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
İstasyona düzenlenen operasyonda, bir kamyona karışımlı kaçak akaryakıt dolumu yapan O.K. ve M.P. suçüstü yakalandı.
Operasyonda, kamyonun deposuna boşaltılmış 80 litre ile su tanklarına doldurulmuş 12 bin 920 litre karışımlı akaryakıta el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.