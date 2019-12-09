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Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, baba Abdullah, anne Şerife ile çocukları Berat, Arzu, Ebru ve Abdullah K, Danişmentgazi Mahallesi Taş...
Genel 09.12.2019, 15:09
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından aile bireylerini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.
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