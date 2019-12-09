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Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, baba Abdullah, anne Şerife ile çocukları Berat, Arzu, Ebru ve Abdullah K, Danişmentgazi Mahallesi Taş...

Genel 09.12.2019, 15:09
Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, baba Abdullah, anne Şerife ile çocukları Berat, Arzu, Ebru ve Abdullah K, Danişmentgazi Mahallesi Taş Sokak'ta bulunan evlerinde sobadan sızan gazdan zehirlendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalenin ardından aile bireylerini Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı.

#Karbonmonoksit Zehirlenmesi #kayseri
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