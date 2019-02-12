Kayseri'de karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen bir inşaat bekçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi Akgün sokaktaki bir inşaatta bekçilik yapan 53 yaşındaki Kadir Akpınar, akşam saatlerinde iş arkadaşları tarafından yerde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Akpınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Akpınar'ın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi.