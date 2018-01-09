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Kayseri'de kalp sağlığı toplantısı yapıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kalp sağlığı toplantısı gerçekleştirildi.Özel bir hastanede düzenlenen toplantıda konuşan hastane Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.Sağlığın...

09 Ocak 2018 Salı 11:34
Kayseri'de kalp sağlığı toplantısı yapıldı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, kalp sağlığı toplantısı gerçekleştirildi.

Özel bir hastanede düzenlenen toplantıda konuşan hastane Başhekimi Dr. Ömer Akbeyaz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Sağlığın önemli olduğunu ve sağlık için çalıştıklarını belirten Akbeyaz, "Sağlık turizmi çok önemli. İnsanlar sağlıklarına kavuşmak için sağları ovaları aşıp geliyorlar. Bizim de hastane olarak kanser ve yoğun bakımdaki hastalara verilmeyen hizmetleri, vermiş olmamız diğer sektörlere de katkı sunuyor. Elimizden geldiği ölçüde vatandaşlarımıza yardımcı omaya çalışıyoruz." dedi.

Toplantıda kalp sağlığı ile ilgili sunum yapan Prof. Dr. Ergün Seyfeli ise gazeteciliğin en stresli mesleklerinden olduğunu kaydetti.

Program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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