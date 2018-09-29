Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen kaçak sigara operasyonlarında, 18 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, il merkezine doğu illerinden gümrük kaçağı sigara getirilip piyasaya sürüldüğü ihbarını değerlendirdi.
Yapılan 6 ayrı operasyonda toplam 18 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyonlarda yakalanan M.H, M.B, A.E, E.Ö. ve G.Ç. gözaltına alındı.
İkisi Suriye uyruklu 5 şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi.