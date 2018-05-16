Kayseri'de kaçak sigara operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda, 2 bin 600 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ö.G. isimli şahsın kente gümrük kaçağı sigara getirip dağıtım yapacağını tespit etti.
Teknik takip neticesinde polis, Ö.G'yi yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin otomobilinde yapılan aramada 2 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Olayda gözaltına alınan Ö.G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.