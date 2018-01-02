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Kayseri'de kaçak sigara operasyonları

- Operasyonlarda 40 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

02 Ocak 2018 Salı 12:47
Kayseri'de kaçak sigara operasyonları
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonlarda, kaçak olduğu belirlenen 40 bin paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kayseri-Malatya karayolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçtaki aramada, 37 bin paket kaçak sigara bulundu. Araç sürücüsü A.P. gözaltına alındı.

Aynı noktada durdurulan yolcu otobüsündeki F.B'nin çantasında da 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Kaçak SigaraKayseriKayseri-Malatya Karayolu
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