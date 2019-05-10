Kayseri'de kaçak kazı operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de müstakil bir evde kaçak kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Merkez Melikgazi ilçesi Esentepe Mahallesi Koyuncubaba mevkisinde, müstakil bir evde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşılması üzerine polis ekipleri alanı tespit etmek için olay yerine gitti.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri müstakil bir evde 5 kişinin kazı yaptığını belirledi. Bu sırada polisi fark eden şüpheliler olay yerinden kaçtı. Yaşanan kovalamacanın ardından polis kaçan şüphelilerden Nurettin U. (39), İsmail Ö. (42) ile Cesim Y'yi (45) kısa sürede yakaladı.

İncelemede evin bahçesinde kazılan derin bir çukur tespit edilirken, ikametin içerisinde yapılan aramada ise 3 tabanca, 2 av tüfeği ile uyuşturucu madde alımında kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaçan 2 kişinin aranmasına devam ediliyor.



