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Kayseri'de kaçak içki operasyonu
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 35 şişe kaçak içki, 350 litre etil alkol ile 250 alkol aroması ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde...
Genel 11.12.2019, 16:48
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 35 şişe kaçak içki, 350 litre etil alkol ile 250 alkol aroması ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan S.Y emniyete götürüldü.
İçkilerin yılbaşında piyasaya sürülmesinin planlandığı öğrenildi.
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