Kayseri'de kaçak avcılıkla mücadele

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Yamula Baraj Gölünde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 bin 600 metre misina ağ ele geçirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yamula Baraj Gölünde yasal olmayan ağlarla kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine Kocasinan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekibi denetim gerçekleştirdi.

Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçıların desteği ile yapılan alan çalışmalarında 8 ayrı bölgeye bırakılmış 13 ağ, göz açıklığı uygun olmayan sahipsiz toplam uzunluğu yaklaşık 2 bin 600 metre olan misina ağ toplandı.

Bir kısmında balıkların da bulunduğu ağlar sudan çekilirken, canlı balıklar göle bırakıldı. Kıyıya çıkarılan ağlar yakılarak imha edildi.



Açıklamada ayrıca Yamula Baraj Gölü Avlak Sahasında son beş yılda yaklaşık 65 bin 825 metre misina ağa el konulduğu kaydedildi.