Kayseri'de kablo hırsızlığına 2 tutuklama

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir şirkete ait bin 200 metre uzunluğundaki enerji ve haberleşme kablosunu çalan 2 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan İlçesi Çevril Mahallesi'nde bir şirkete ait bin 200 metre uzunluğundaki haberleşme ve enerji nakil kablosunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgede araştırma yapan ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından zanlıların N.S. ve K.S. olduğunu belirledi.

Ekipler, zanlıların ikamet ve üstlerine yaptıkları aramalarda olayda kullanılan araç, suç aleti ve bin 200 metre uzunluğundaki kabloyu ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.