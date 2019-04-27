KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kablo hırsızlığı yapan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte art arda yaşanan Türk Telekom'a ait kablo hırsızlığı olayları üzerine iki ekip oluşturdu.
Ekipler, şüpheliler T.K (33), K.K. (31) ve E.K'yı (18) takibe aldı.
Şüphelilerin, çaldıkları kabloları Ankara yolu 25'inci kilometrede Molu köyü köpek barınağı yakınlarındaki boş bir arazide yakarak hurdacılara sattıkları tespit edildi.
Germir Mahallesi'nde Türk Telekom Müdürlüğüne ait 5 nolu santralden yer altı kablolarının kesilerek çalınması üzerine Molu köyü yakınlarındaki boş araziye ekiplerce pusu atıldı.
Otomobille gelen 3 şüpheli suçüstü yakalandı.
Yapılan incelemede büyük boy kesme makası ile 10 parça halinde 263 metre telekom kablosu ele geçirildi.
Şüphelilerden E.K, Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, T.K. ve K.K, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.