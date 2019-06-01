Kayseri'de kablo hırsızlarına tutuklama

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 4 ilçede haberleşme ve elektrik nakil kablolarını çalıp satmaya çalıştıkları iddia edilen 3 kişi tutuklandı.

Jandarma ekipleri, İncesu, Özvatan, Felahiye ve Kocasinan ilçelerinde, Türk Telekom'a ait haberleşme ve nakil kablosu ile elektrik nakil hatlarına yönelik hırsızlıklarla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Ekipler, 4 ilçede 5 hırsızlık olayına karıştığı öne sürülen M.B, N.Y, F.K, F.M. M.K. ve O.G'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından F.M. ve O.G. serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen N.Y, F.K. ve M.B. tutuklandı, M.K. adli kontrol şartıyla salıverildi.







