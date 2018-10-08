Kayseri'de jandarmadan havadan trafik denetimi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, jandarma ekiplerince helikopter desteğiyle trafik uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş ve trafik ekipleri, sağ şeritte uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip gibi ihlallerin önlenmesi maksadıyla trafik uygulaması yaptı.

Helikopter ile trafik kurallarına uymadığı tespit edilen araçlar, uygulama noktasındaki ekiplere bildirildi.

Araçlar, uygulama noktalarında durdurularak cezai işlem uygulandı.

