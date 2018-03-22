Kayseri'de izcilik faaliyetleri

KAYSERİ (AA) - Genç KAYMEK izci grubunun her hafta sonu farklı gruplarla kamp yaptığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belsin Kamp Merkezi’nde faaliyetlerine devam eden lisanslı izcilere hafta sonu kampı yaptırıldığı belirtildi.

Düzenlenen kamplarda 4 bin 200 izciye, sıra trekking, ateş ve ocak çeşitleri, yaz ve kış koşullarında hayatı idame, atıcılık, okçuluk, kayak, barınma şekilleri ve barınak çeşitleri, geleneksel oyunlar, milli bilinç, doğada yön bulma gibi uygulamalı eğitimler veriliyor.

Kampların devam edeceği kaydedildi.