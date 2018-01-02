Kayseri'de iş yeri yangını

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, ikinci el eşya satılan dükkanda çıkan yangında iş yeri zarar gördü.
Sahabiye Mahallesi Öztaş Apartmanı'nın giriş katında bulunan Suriyeli Ali Ediyeb'e ait ikinci el eşya satılan dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın nedeniyle binadakiler tahliye edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında iş yeri ve satılık eşyalar kullanılamaz hale geldi.
Çevredeki vatandaşlardan Ahmet Karanfil, gazetecilere, alevlerin birden yükseldiğini söyledi.
Eve giderken dumanı gördüğünü belirten Karanfil, "Dükkan yanıyordu. Alevler yükselince itfaiyeye haber verildi. Suriyeliler işletiyordu burayı. İkinci el eşya alım satımı yapılıyorlardı." dedi.