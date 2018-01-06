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Kayseri'de iş kazası: 1 ölü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kolunu yem karma makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mahmut Deneme (43), saman attığı yem karma makinesine kolunu...

06 Ocak 2018 Cumartesi 12:22
Kayseri'de iş kazası: 1 ölü
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kolunu yem karma makinesine kaptıran kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cırgalan Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Mahmut Deneme (43), saman attığı yem karma makinesine kolunu kaptırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Deneme'nin hayatını kaybettiğini belirledi, olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.

Deneme'nin cenazesi, Kayseri Eğitim ve Araştırması Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
112KayseriYem Karma Makinesi
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