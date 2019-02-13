Kayseri'de iş adamının öldürülmesi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ortağı olan iş adamını öldürdüğü gerekçesiyle polise teslim olan zanlı tutuklandı.
İldem Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda tartışma sonucu Mehmet Özet'i av tüfeğiyle vurduktan sonra polis ekiplerine teslim olan Mustafa M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Mustafa M, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kayseri'de dün Mehmet Özet (49) ile ortağı olduğu belirtilen Mustafa M, arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa M'nin av tüfeğiyle vurduğu Özet, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Şüpheli Mustafa M, olayda kullandığı av tüfeğiyle polis ekiplerine teslim olmuştu.