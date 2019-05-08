Kayseri'de iş adamının öldürülmesi davası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de ortağını borç meselesi yüzünden av tüfeği ile öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklu yargılanan sanık emekli memur Mustafa Murat ile maktul Mehmet Özet'in yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Sanık Murat, esasa ilişkin savunmasında, bir petrol şirketinin 4 ortağından biri olduğunu, şirket ortaklarından maktul Özet ile aralarında zamanla alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştuğunu söyledi.

Olay günü de konuşmak için akaryakıt istasyonuna gittiğini, maktulün kendisine hakaret ettiğini öne süren Murat, bunun üzerine kitaplıkta bulunan av tüfeğini alarak Özet'e ateş ettiğini anlattı.

Öldürülen iş adamı Özet'in yakınları, sanıktan şikayetçi olduklarını belirtti.

Tanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Maktulün eşi İkbal Özet, duruşma bitiminde sanığa, "Allah belanı versin, için rahat etti mi?" diyerek, tepki gösterdi.

- Olay

İldem Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda akaryakıt istasyonu bulunan Mehmet Özet (49) ile ortağı Mustafa Murat arasında 12 Şubat'ta tartışma çıkmış, borç meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat, av tüfeğiyle Özet'e ateş etmişti.

Ağır yaralanan Özet, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirmiş, Murat ise olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte polis ekiplerine teslim olmuştu.