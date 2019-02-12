Kayseri'de iş adamı silahlı saldırıda öldürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş adamı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.İldem Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda akaryakıt istasyonu bulunan Mehmet Özet (49) ile ortağı olduğu belirtilen M.M. arasında tartışma...