Kayseri'de iş adamı silahlı saldırıda öldürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir iş adamı, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
İldem Mahallesi Alpaslan Türkeş Bulvarı'nda akaryakıt istasyonu bulunan Mehmet Özet (49) ile ortağı olduğu belirtilen M.M. arasında tartışma çıktı.
Borç meselesi yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.M, yanında bulunan av tüfeğiyle Özet'e ateş etti.
Ağır yaralanan Özet, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Şüpheli M.M'nin, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi.