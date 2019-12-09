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Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşayan minare ustası Nadir...

Genel 09.12.2019, 15:15
Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.

Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşayan minare ustası Nadir Genç (38), pencereden beton zemine düştü.

Genç'i yaralı halde gören komşularının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ekipleri geldi.

İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Genç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.


#kayseri #minare ustası #yüksekten düşme
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