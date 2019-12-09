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Kayseri'de ikinci kattan düşen kişi ağır yaralandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşayan minare ustası Nadir...
Genel 09.12.2019, 15:15
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci kattaki evinin penceresinden beton zemine düşen kişi ağır yaralandı.
Gevhernesibe Mahallesi Rıhtım Sokak'taki 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede yaşayan minare ustası Nadir Genç (38), pencereden beton zemine düştü.
İlk müdahalesi yapıldıktan sonra Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Genç'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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