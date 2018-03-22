Kayseri'de iki projeye bakanlık desteği

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile Ankara'da iki ayrı proje için görüşme yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Çelik, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Felahiye'de yapılmakta olan Toplu Ahır Projesi için Bakan Kaya'dan destek sözü aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile yaptığı görüşmeyle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en kapsamlı Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Kayseri’ye kazandıracağız. 20 dönümlük alanda yapacağımız Engelsiz Yaşam Merkezi'nin projesini tamamladık. Çok güzel bir proje ortaya çıktı. Engellilerin rehabilitasyonu, eğitimi ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik birimlerin yer alacağı her türlü imkanı içinde barındıracak bir proje oldu. Bu proje için Sayın Bakanımızdan destek istedik. 20 milyon lirayı geçecek olan yatırım için Bakanımızdan söz aldık. Felahiye Toplu Ahır Projesi'nde 450 baş hayvanın besiciliği yapılabilecek."