Kayseri'de hırsızlık operasyonları

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iki ayrı hırsızlık operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi ekipleri tarafından durdurulan ve arama yapılan minibüste Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait 29 demir kar direği ele geçirildi.

Araçta bulunan N.G, S.B, H.Y, K.Y, Ş.B. ve E.S'nin yapılan sorgularında kar direklerini Anbar Mahallesi'nde bulunan hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Ekiplerin söz konusu hurdacıda yapılan aramada ise KASKİ ve Türk Telekom'a ait 14 adet rögar kapağı ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünler ilgili kurum yetkililerine teslim edilirken zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Akkışla ilçesinde ise E.V. ve S.K'ya ait 8 küçükbaş hayvanın çalınması olayına ilişkin yapılan çalışma sonucunda olayı gerçekleştirdiği belirlenen E.A. gözaltına alındı.

E.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.