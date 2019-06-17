Kayseri'de hırsızlık

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 2 hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeşilhisar İlçesi Ova Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan N.M.K'nin tarlasında bulunan su motorunun çalındığı bilgisine ulaştı.
Kayseri-Niğde kara yolu üzerinde yapılan yol kontrolünde N.E'nin aracında su motoru ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Öte yandan Yeşilhisar ilçesine bağlı İçmece Mahallesi'nde bir vatandaşa ait 250 metre uzunluğundaki sulama borusu, anahtar takımı ve 2 top bağlama telinin çalındığı belirlendi.
Yapılan çalışmalarda, şüpheli M.U'nun evinde çalıntı malzemeler bulundu.
Şüpheli M.U, gözaltına alınırken, mağdura eşyaları teslim edildi.