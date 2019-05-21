Kayseri'de Hint keneviri operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 15 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Tarlaya izinsiz ekilmiş 15 bin kök Hint keneviri bulundu
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 15 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan İ.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.