Kayseri'de Hint keneviri operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda yaklaşık 15 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesi Ekinciler köyünde İ.D'ye ait tarlada izinsiz ekilmiş 14 bin 928 kök Hint keneviri buldu.

Gözaltına alınan İ.D, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.