Kayseri'de havayolu kulanımı arttı

KAYSERİ (AA) - Kayseri Havalimanında iç ve dış hat yolcu trafiğinde ağustos ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış yaşandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan havalimanı istatistiklerine göre, Kayseri Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 162 bin 512, dış hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 artışla 63 bin 765, toplamdaysa 226 bin 277 bin oldu.

İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bin 33, dış hatlar uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1 artışla 431 olmak üzere, toplam uçak trafiği bin 464'e ulaştı.

Öte yandan yük trafiği ise 3 bin 259 ton olarak gerçekleşti.