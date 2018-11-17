Kayseri'de

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin zengin mutfak kültürünün daha geniş kitlelere tanıtılması için "Hamarat Eller Yarışıyor" adlı yemek yarışması düzenlendi.

Kayseri Valiliği ve Profesyonel Aşçılar Derneği iş birliğinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen ödüllü yarışmaya, 70 yarışmacı yöresel yemeklerle katıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya katılanlar, "ana yemekler", "başlangıç yemekleri" ve "tatlılar" olmak üzere üç kategoride hünerlerini sergiledi.

Yarışmacıların evlerinde hazırlayıp getirdiği tatlı, pasta ve yemekler jüri üyeleri tarafından değerlendirildi.

Yemeklerin tadı ve lezzeti kadar sunumunu da değerlendiren jüri üyeleri, masaları gezerek yemeklerin tek tek tadına baktı.

Yarışmada jürinin beğenisine sunulan timsah, kılıç balığı ve ejderha şeklindeki tatlılar ile tepsi mantısı, fıccın gibi yöresel yemekler dikkati çekti. Yarışmada, tatlılar kategorisinde kayısı tatlısıyla Nimet Bulut, başlangıç yemeklerinde "kurşun aşı" ile Ayşe Alakuş, ana yemeklerde ise "Pehli yemeği"ni yapan Necla Erkara birinci oldu.

Birinciler, cumhuriyet altınıyla ödüllendirildi.

İl Kültür Turizm Müdürü İsmet Taymuş, programda yaptığı konuşmada, yarışmada birbirinden iddialı yemeklerin yarıştığını söyledi.

Kayseri mutfağının daha iyi tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalıştıklarını vurgulayan Taymuş, şöyle konuştu:

"Kayseri, lezzetleri ünlü ve mutfağı zengin bir ilimiz. Yeni nesil, geleneksel yemeklerimizi, kültürel değerlerimizi koruma noktasında bir zafiyet içerisinde, genelde fast food ve hazır yemeklere yönelmekte. Böyle olunca bazı kültürel değerlerimiz kaybolmakta, bazıları da kaybolmaya yüz tutmakta. O nedenle kaybolan kültürlerimizi ortaya çıkarmak, kaybolmaya yüz tutanları da korumak için bu yarışmayı düzenledik. Yarışmaya ev hanımlarımızın evlerde ürettiği geleneksel yemeklerimiz katıldı."



















