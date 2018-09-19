Kayseri'de gaziler onuruna yemek verildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, orduevinde düzenlenen programa, Vali Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Selçuk Aygün, vali yardımcıları, kaymakamlar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kayseri Şube Başkanı Osman Balcı ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Vali Kamçı, gazilerle bir arada olmaktan onur duyduğunu belirterek, Türk milletinin gazilere büyük bir minnet ve şükran borcu olduğunu kaydetti.

Program, yemek duasının ardından sona erdi.



