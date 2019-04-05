Kayseri'de fuhuş operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde yaptıkları 3 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyon düzenledi.

Ekiplerce 5 eve eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında boşanmış çiftlerin de bulunduğu 4'ü kadın 8 zanlı gözaltına alındı.

Zanlıların, sosyal medyada kullandıkları hesaplarından birbirleriyle iletişime geçtikleri ve para karşılığında fuhuş yaptıkları belirlendi.

Şüpheliler Ç.M, E.M, Ö.B, R.B, H.K, , M.A. ve Z.T, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.