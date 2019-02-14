banner271

Kayseri'de fuhuş operasyonu

- Fuhşa aracılık yaptıkları iddiasıyla ikisi yabancı uyruklu kadın 5 kişi yakalandı

Kayseri'de fuhuş operasyonu
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde uzun süredir yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Fuhuş yaptıran, teşvik eden yabancı uyruklu kadınlar S.A, Ş.Ö. ile bunlarla birlikte hareket eden erkekler E.Y, M.T. ve R.T. yapılan şafak operasyonunda yakalandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 4 farklı ülkeden 9'u yabancı uyruklu 10 kadına çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

YORUM EKLE
Gönder