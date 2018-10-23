Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün "askeri mahrem yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, ankesörlü telefonlardan örgüt içi iletişim kapsamında ardışık olarak aranan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda zanlılardan 4'ü yakalandı.
Diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.