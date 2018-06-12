Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, daha önce gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan H.K'nın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını belirledi.

H.K'nın yanı sıra V.M.L. ve A.B. de ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındı.