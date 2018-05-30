Kayseri'de FETÖ/PDY operasyonu

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri ve Bingöl Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan F.Z.Ç, Y.E.Ç, S.B. ve H.B'nin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

F.Z.Ç. ve eşi Y.E.Ç. evlerinde, S.B. ve eşi H.B, örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan hücre evinde yakalandı.



Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şüphelilerin, örgütün şirket ve kurumlarında çalıştığı öğrenildi.