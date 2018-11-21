Kayseri'de FETÖ sanığı öğretmene hapis cezası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 11 öğretmenden birine 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi, diğer sanıklar beraat etti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların duruşmalarına, daha önce açığa alınan ve tutuksuz yargılanan öğretmenler Fatma Kobala, B.G, T.T, Y.K, İ.K, O.U, İ.U, M.S, C.A, M.C.A. ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü K.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık Kobala savunmasında, ByLock kullandığı ve örgütün "sohbet imamı" olduğu yönündeki iddiaları reddetti, sosyal medya paylaşımlarını ise eşinin yaptığını öne sürdü.

Sanık K.Ö. ise tanık beyanındaki "örgütün milli eğitim yapılanmasında müdürlerden sorumlu olduğu" iddiasını kabul etmediğini söyledi. Tanığı tanımadığını ve suçsuz olduğunu savunan K.Ö, beraatini istedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.A. da mahkeme heyeti tarafından daha önce emniyette verilen ifadesinin okunmasının ardından, sanığın, "örgütünün milli eğitim yapılanmasında müdürlerden sorumlu olduğu" yönündeki önceki beyanının doğru olmadığını kaydetti.

Örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları iddiasıyla, "örgüte bilerek, isteyerek yardım etme" suçundan yargılanan diğer sanıklar da masum olduklarını ileri sürerek, beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Kobala'ya, "terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, mahkemeye ulaşan bilirkişi raporunda, Bank Asya'ya talimatla para yatırmadıkları belirlenen diğer 10 sanığın ise beraatine hükmetti.