Kayseri'de evlerindeki yangında ölen 2 kardeşin cenazesi Hatay'a götürüldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, evlerinde çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden iki kardeşin cenazesi, ailesi tarafından Hatay'a götürüldü.

Dün yaşamını yitiren Zeynep (3) ve Zehra Açıkgöz'ün (2) cenazeleri, Kayseri Devlet Hastanesi adli tabiplikteki işlemin ardından yakınlarına teslim edildi.

Tabutların cenaze aracına konulması sırasında anne Kader ve baba Ahmet Açıkgöz, sinir krizi geçirdi. Yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılan acılı anne, ağıt yaktı.

Küçük çocukların cenazeleri, defnedilmek üzere memleketleri Hatay'a götürüldü.

Bu arada, polis ve itfaiye ekipleri, yangın çıkan evde incelemelerini tamamladı.

Açıkgöz ailesinin yaklaşık 2 ay önce ilçeye geldiği, vinç operatörü olan Ahmet Açıkgöz'ün bir demircinin yanında çalıştığı öğrenildi.

Yahyalı ilçesi Seydili Mahallesi Seyit Gazi Caddesi'de Kader Açıkgöz (22), kızları Zeynep (3) ve Zehra'yı (2) evde bırakarak alışverişe gitmiş, bu sırada evdeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetmişti.