Kayseri'de eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir evin mutfak dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.Güllüce Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Eşme, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu fark etti....