Kayseri'de eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir evin mutfak dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.Güllüce Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Eşme, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu fark etti....

Kayseri'de eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Bünyan ilçesinde bir evin mutfak dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Güllüce Mahallesi'nde yaşayan Tuncay Eşme, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu fark etti. Yılanı kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalışan Eşme, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Eve gelen ekipler, dolapta bulunan yılanı yakalayıp, doğaya bıraktı.


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