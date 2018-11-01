Kayseri'de eşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de alışveriş merkezinin terasında karısını tabancayla vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.
Kent merkezindeki bir alışveriş merkezinin terasında dün eşi Emine A'yı tabancayla öldüren, hakkında uzaklaştırma kararı olan L.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçilen zanlı, adliyeye götürüldü.
L.A, merkez Kocasinan ilçesi Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir alışveriş merkezinin terasında tartıştığı eşi Emine A'ya tabancayla ateş açmış, yaralanan kadın, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan L.A, olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınmıştı.