Kayseri'de eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hakkında evden uzaklaştırma kararı aldıran eşini otobüs durağında bıçaklayarak öldüren sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Mustafa Çay, öldürülen Cevahir Çay'ın annesi Saniye ve babası Rıfat Akyürek ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Sanık Çay, savunmasında, oto tamirciliği ile uğraştığını ve iki çocuk babası olduğunu söyledi. Maktul ile 2008 yılında tanıştıklarını ve severek evlendiklerinin anlatan Çay, eşinin mutlu olması için her şeyi yaptığını anlattı.

Çay, kredi çekip eşine araba aldığını, tatile götürdüğünü, işten ayrıldıktan sonra maddi durumunun bozulduğunu belirterek, "Kredileri ödeyemeyince uyuşturucuya bulaştım. Tedavi gördüm. Eşim kaloriferli eve taşınmak istiyordu. Maddi durumum yoktu. Eşim bir ara evden kaçıp sığınma evinde kaldı." dedi.

Kayınvalidesinin evliliklerine çok müdahale ettiğini ve eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini öne süren sanık Çay, "Olay günü boşanmak için adliyeye gidecektik. Evden uzaklaştırmam olduğu için kendisine mesaj attım, otobüs durağında buluştuk. Bana, 'sevdiğim biri var, seni aldattım' dedi. Bana ve aileme hakaret etti. Eşimi çok seviyordum. Özellikle öldürmek için gitmemiştim. Sürekli bıçak taşırdım. Kaç bıçak vurduğumu hatırlamıyorum. Bir anlık sinirle oldu." şeklinde savunma yaptı.

Müştekiler Saniye ve Rıfat Akyürek de sanıktan şikayetçi olduklarını belirterek, en ağır şekilde cezalandırılması talebinde bulundu.

Duruşmada 2 tanığın dinlenmesinin ardından mütalaasına açıklayan savcı, sanığa, "eşi canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı da sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini ve herhangi bir indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanık avukatının esasa ilişkin savunmalarını hazırlamak için süre talep etmesinin ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanığa tepki gösteren anne Saniye Akyürek, adliye koridorunda baygınlık geçirdi.

- Olay

Kayseri'de, hakkında mahkemece evden uzaklaştırma kararı verilen Mustafa Çay (35), 7 Ekimde birlikte adliyeye giderek boşanma davası açacağı eşi Cevahir Çay (30) ile Erkilet General Emir Mahallesi'ndeki otobüs durağında buluşmuştu. Çay, burada bekledikleri sırada tartıştığı eşini bıçakla yaralamıştı.

Ambulansla hastaneye kaldırılırken Cevahir Çay yolda yaşamını yitirmiş, zanlı ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.