Kayseri'de engellilerin yaşamı kolaylaştırılıyor

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, engellilerin şehir içindeki yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde üç ayrı hizmet daha hayata geçirildi.

Yeni uygulamalarla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hizmetlerden ilkinin engelli nakil aracı olduğunu, tekerlekli sandalye kullananların ihtiyaç duymaları ve belediyeyi aramaları halinde bu araçla gidecekleri yere ulaştıracaklarını bildirdi.

Beyazşehir Mahallesi'ndeki Engelsiz Çocuk Evi için de bir servis aracı aldıklarını belirten Çelik, "Özel durumu bulunan çocuklarımızı evlerinden alıyoruz. Bakım ve eğitimini üstlendiğimiz çocuklarımızı daha sonra evlerine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

İşitme engelliler için de yeni bir hizmetin başlatıldığını anlatan Çelik, 153 İletişim Merkezi'nde işaret diliyle hizmet verildiğini belirtti.

Hizmetleri değerlendiren Anadolu Sakatlar Derneği Genel Başkanı Efdal Özkartal ise şunları kaydetti:

"Engellilerimizin ulaşımı konusunda derneğimize gelenlerin isteği oluyordu. Büyükşehir Belediyemizin yakıt desteği ile engelli nakillerini yapıyorduk ancak yetişemiyorduk. Bu konuda Büyükşehir Belediyemizden talebimizin sonucunu kısa sürede aldık. Çok modern ve rahat bir araç. Engelliler adına Başkan Çelik'e teşekkür ediyoruz."