Kayseri'de emniyetin yeni hizmet binaları tanıtıldı

KAYSERİ (AA) - Kayseri İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular emniyetin yeni hizmet binalarını tanıttı.

İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, kentte görev yapan basın mensuplarına emniyetin yeni hizmet binalarını gezdirdi.

İlk olarak Kocasinan ilçesi Kızık Mahallesi'ne yaptırılan atış poligonunun tanıtımını yapan Kulular, daha sonra kent merkezindeki farklı noktalara inşa edilen ve vatandaşlara daha iyi hizmet anlayışıyla yaptırılan 7 polis merkezi amirliğini tanıttı.

Kulular, daha sonra, Erciyes Mahallesi Akçaya mevkisinde bulunan Atlı Polis Grup Amirliği'ni gezdirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdür Vekili Özcan Erdoğdu, çiftlikte eğitimli 12 at bulunduğunu ifade ederek, "Çiftliğimiz toplam 8 bölümden oluşuyor. Toplamda 12 atımız bulunmaktadır. 13 arkadaşımız Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğümüzde eğitim aldı. Buraya farklı hedef kitlelerinden de birçok çocuğumuz geliyor. Ayrıca restoran bölümümüzde de hizmet vermekteyiz." dedi.



