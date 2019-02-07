KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in katılımıyla "Ekonomik Kriz ve Çözüm Kurultayı" düzenlenecek.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Vatan Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Yıldırım, 10 Şubat'ta Öğretmenevi Toplantı Salonu'nda yapılacak kurultaya tüm Kayserilileri beklediklerini söyledi.

Kurultaya katılanların ekonomik sorunların çözümü için fikirlerini açıkça dile getirebileceğini ifade eden Yıldırım, "Diğer kentlerde de gördük ki bu tür kurultaylarda halktan inanılmaz çözüm önerileri ve fikirler geliyor. Ticaret açısından Kayseri de Kayserili de önemli. Bu nedenle iş adamlarını, sanayiciyi, üreticiyi, işçiyi bu kurultayımıza davet ediyoruz." diye konuştu.

Vatan Partisi İl Başkanı Eyüp Selahaddin Karakaş da Türkiye'nin üretmekten başka çaresi olmadığını, düzenleyecekleri kurultayda yaşanılan ekonomik sıkıntılara ve çözüm önerilerine değineceklerini kaydetti.



