Kayseri'de düzensiz göçle mücadele

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzensiz göçle ilgili 6 ayda 375 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzensiz göçle ilgili 6 ayda 375 düzensiz göçmen yakalandı.Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçle mücadele kapsamında yaklaşık 6 ay boyunca yapılan çalışmalarda, 201'i Afganistan, 13'ü...
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzensiz göçle ilgili 6 ayda 375 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.