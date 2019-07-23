Kayseri'de düzensiz göçle mücadele

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzensiz göçle ilgili 6 ayda 375 düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, düzensiz göçle mücadele kapsamında yaklaşık 6 ay boyunca yapılan çalışmalarda, 201'i Afganistan, 13'ü Bangladeş, 19'u İran, 78'i Pakistan, 35'i Suriye, 26'sı faklı ülkelerden olmak üzere 375 düzensiz göçmen yakalanıp, haklarında adli ve idari işlem yapıldı.

Düzensiz göçmenler, ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.